Jovanotti festeggia 55 anni vendemmiando

55 anni di Lorenzo Jovanotti Cherubini. Sui social il cantautore ha voluto festeggiare il proprio compleanno vendemmiando. Sorridente, con cappello di paglia in testa e grappolo d'uva in mano, Lorenzo si è così mostrato in un'inedita versione.

Il compleanno social

"Oggi si vendemmia!!! gimme 55!", ha scritto su Instagram il Jovanotti nazionale. "Com’è quella cosa del vino rosso che migliora con gli anni?…mmmm,…alla salute!", ha concluso il cantante, fotografato per l'occasione da Francesca Valiani, sua sposa dal 2008 nonché storico amore. Cherubini e Valiani si sono conosciuti nel lontanissimo 1994, quando Jovanotti era un giovane dj. A Cortona, dove Francesca è nata, esplose l'amore, poi mai dissipatosi. Nel 1998 è nata Teresa, nel 2020 riuscita a sconfiggere un cancro, con l'intera famiglia che ancora oggi vive a Cortona. Fu Jovanotti a corteggiare la futura moglie, come rivelato in passato da Francesca. “Lui venne a portarmi un biglietto per una serata che si teneva nel locale dove lavorava. I miei genitori però non mi diedero il permesso di andare ma quel biglietto l’ho conservato e ce l’ho ancora qui con me”.

Nato a Roma nel 1966 e lanciato da Claudio Cecchetto verso la fine degli anni '80, Jovanotti si è musicalmente evoluto nel corso dei decenni, passando dall'hip hop al pop, da funk alla dance, continuando a vendere dischi e a riempire stadi. Nel 2017 il suo ultimo album in studio, Oh, Vita!, seguito nel 2019 dall'album di cover Lorenzo sulla Luna. E in attesa del tanto atteso ritorno discografico, Lorenzo Jovanotti Cherubini continua a migliorare con il passare degli anni. Come il vino buono.