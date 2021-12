La dedica di Jovanotti per il compleanno della figlia: "La mia ragazza libera"

"E' per te il 13 dicembre" recita la strofa di una delle canzoni più belle di Lorenzo Jovanotti, 'Per te', scritta nel '99 per sua figlia Teresa, che oggi compie 23 anni. E papà Jova non poteva non dedicarle altre parole d'amore in questo giorno speciale.

Sul profilo Instagram dell'artista una loro foto amarcord, in bianco e nero : "Buon compleanno Terry - si legge nel post - La mia ragazza libera". Una serie di altri scatti di famiglia compaiono tra le storie, e sempre sui social arrivano gli auguri della mamma, Francesca Valiani: "Tanti auguri mia Terry, grande divoratrice di vita e di gelati".

Teresa Cherubini è un'illustratrice, disegna fumetti e il suo profilo Instagram, che conta più di 120 mila follower, è una galleria apprezzatissima. Lo scorso gennaio ha fatto sapere di aver sconfitto il cancro: un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico, che le era stato diagnosticato a luglio del 2020. "Sono ufficialmente guarita - scrisse sui social quel giorno - La paura non è andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere".

Lorenzo Jovanotti sulla malattia della figlia: "Avevo le gambe che mi cedevano"

Anche Lorenzo Jovanotti, dopo le parole di Teresa, mesi fa, aveva rotto il silenzio sulla malattia della figlia: "Le mie due ragazze, mia moglie e Teresa, hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte del gruppo e invece mi sono ritrovato quello che aveva le gambe che cedevano".