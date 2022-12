Jovanotti papà, le inedite foto di famiglia per il compleanno della figlia Teresa

Chi ama le canzoni di Jovanotti lo sa, lo canta: il 13 dicembre è "per lei", per la figlia Teresa che nasceva 24 anni fa come oggi. Con il tempo il brano che il cantautore ha dedicato alla sua bimba appena nata, frutto dell'amore per la moglie Francesca Valiana, ha reso indimenticabile questa data come il compleanno della destinataria che lo ha ispirato, oggi al centro della celebrazione social che proprio il suo papà ha inteso condividere sui social.

E infatti "I love you baby" scrive Lorenzo Cherubini a corredo di una rassegna di foto che lo ritraggono con le sue donne, con Francesca e Teresa, in un trio protagonista di immagini inedite e bellissime dove non mancano momenti del passato e gli abbracci e i sorrisi resi cartoon dalla mano artistica della festeggiata, laureata alla School of Visual Art di New York. Il legame tra padre e figlia è fortissimo: "Ha avuto un momento di difficoltà ed ha dimostrato una forza che... io ero così ammirato. Lei dava forza a se stessa e di conseguenza la dava a noi" ha confidato papà Lorenzo parlando della malattia affrontata e superata con grande coraggio dalla figlia, oggi donna meravigliosa da scorgere nella folla di un suo concerto per urlare insieme a lei "guarda che sole che c'è là fuori".