Jovanotti: "Dopo l'incidente ho una gamba più corta, non mi hanno allineato il femore"

A quasi due mesi dall'incidente in bici in Repubblica Dominicana che gli è costato la rottura di femore e clavicola, Jovanotti continua la riabilitazione. Ai microfoni del programma "Non è un Paese per giovani", su Rai Radio2, il cantante ricorda la terribile caduta: "Ho guardato la gamba e ho visto che il piede era al contrario. Era una situazione piuttosto grave. Mi hanno predetto altri quattro o cinque mesi di stampelle. Quando mi hanno soccorso un tipo urlava che era successa la stessa cosa il giorno prima con un motorino - racconta - Avevano rifatto l'asfalto coprendo dei dissuasori senza segnalarlo. Sono arrivato che non andavo neanche forte. Poteva andare peggio. Anche semplicemente se fosse arrivata una macchina nell'altra corsia mi avrebbe investito".

Nonostante il suo proverbiale ottimismo, Jovanotti è stato fin da subito consapevole della gravità dell'incidente: "Io in generale tendo a minimizzare quando mi succede qualcosa, a leggerne anche l'opportunità che mi viene offerta - spiega - In questo caso un'opportunità di cui avrei fatto anche a meno, quella di fermarmi. Sapendo che nel mondo ci sono incidenti peggiori, mi è andata relativamente bene".

L'intervento e l'errore dei medici

I soccorsi sono stati tempestivi, così come l'operazione all'ospedale di Santo Domingo, ma Jovanotti fa sapere: "Le cure in loco sebbene tempestive, non sono state ineccepibili. I medici dominicani si sono dimenticati di allinearmi il femore, mi ha detto l'ortopedico. Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e 7. Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d'Italia nella stessa estate con una gamba piu corta di due centimetri perché aveva fatto un incidente". Ora avanti con la riabilitazione, conclude Jovanotti: "Il punto è mantenere la muscolatura tonica. Tra poco avrò 57 anni, se va giù la muscolatura poi sarebbe complicato recuperarla. Non dovrebbe esserci nessuna complicazione, mi ha detto l'ortopedico, ci vorrà un po' di tempo. Ne approfitterò perché ho un sacco di cose in testa da mettere in ordine, tanti libri da leggere, la vita va avanti".