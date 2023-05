Jovanotti, il messaggio per la 'sua Romagna': "Amo queste terre, qui è nata mia figlia"

Sono ore delicate, ore in cui tutta Italia segue ogni notizia che arriva dalle zone alluvionate dell'Emilia Romagna con particolare apprensione. Sono moltissimi i messaggi che dai social arrivano in supporto emotivo alle persone che si sono viste portare via tutto dall'acqua e dal fango. Dopo Laura Pausini, che ha rivolto un pensiero alla sua Solarolo, ai genitori, amici, conoscenti anche Jovanotti ha voluto condividere un messaggio d'amore per la Romagna.

"Amo e conosco con tutto me stesso le terre che stanno passando attraverso questi giorni difficili. Ci ho vissuto a lungo, a Forlì è nata la nostra Teresa - ha scritto il cantautore - e tante mie canzoni che hanno attinto carattere e colore da quei luoghi e dalla gente. Ci torno sempre con molto piacere e da sempre mi sento un 'romagnolo' tra riviera ed entroterra. So che vi rialzerete e in queste ore vi penso forte. Forza amici!". Poi nelle storie ha condiviso un pezzo di un suo vecchio concerto nel quale aveva cantato la canzone Romagna Mia mentre sul palco accanto al suo danzavano due ballerini. Un gesto d'amore che non è passato inosservato, sono moltissimi infatti i commenti sotto al post del cantante.