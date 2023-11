Jovanotti: "Non riesco ancora a camminare senza stampelle" (video)

Jovanotti ha aggiornato i fan su Facebook sul suo stato di salute dopo il brutto incidente in bici avvenuto a Santo Domingo lo scorso 15 luglio, che gli ha provocato diverse fratture tra la spalla e il femore. "Sono quattro mesi dal botto. Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo" ha detto il cantautore in un video su Facebook: "Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco. Tra poco dovrò operarmi di nuovo per togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere... Perché ho fatto un gran casino".

"Volevo fare un breve bollettino perché in tanti mi scrivete e mi chiedete come va", ha aggiunto: "Va bene. Ci vuole tempo e pazienza ma va bene, va molto bene. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo. Nel frattempo prendo appunto, scrivo, leggo molto. Sto leggendo un sacco di libri belli, poi faccio la fisioterapia due volte al giorno e poi penso a quando ci rivedremo... Dentro di me c'è in atto la gestazione di qualcosa di importante. Mi prendo il tempo che ci vuole, perché le cose devono prendere forma e poi quando arriverà il momento le tireremo fuori". Il pensiero di Jovanotti è andato alle persone che lavorano per lui: "Io ho la responsabilità dei musicisti e della mia squadra che avevo chiamato per suonare per il 2024, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare".

L'incidente e il tour rimandato

Quattro mesi fa il cantante era in vacanza con la moglie Francesca Valian a Santo Domingo quando, durante uno dei suoi abituali lunghi giri in bicicletta, un dosso anti-velocità non segnalato lo ha sbalzato per aria. La caduta gli è costata la rottura della clavicola e del femore in tre punti. Poi l'operazione, la convalescenza e il ritorno in Italia dove ha iniziato la riabilitazione. Jovanotti ha spiegato che per il momento suona da seduto con la chitarra e che probabilmente il tour nei palazzetti sarà spostato: "Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre. Avevamo prenotato 40 palazzetti. In questi giorni suono seduto come Ben Harper. Ma è un’idea che non mi piace. La musica per me è movimento".