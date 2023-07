Jovanotti in sedia a rotelle dopo l'incidente: "Piano piano inizio a fare qualche movimento"

Jovanotti torna ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta in bicicletta capitata durante il suo soggiorno a Santo Domingo. Il cantante si è rotto femore e clavicola ed è stato necessario un intervento che adesso richiede un periodo di riposo e di permanenza nella capitale della Repubblica Dominicana per scongiurare qualsiasi rischio post operatorio.

"Oggi sto seduto un'oretta e piano piano iniziamo a fare un po' di movimenti. Come mi dice il mio Fabrizio Borra. Appena sarò in grado di prendere un volo andrò da lui" ha detto Jova mostrandosi su Tiktok su una sedia a rotelle. Sorridente e sereno, ha poi rassicurato tutti e spiegato perché non può ancora rientrare in Italia: "Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, per cui per riprendere l'aereo c'è bisogno di un po' di tempo, per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di... Non lo so quanto ci vorrà. Io ce la metto tutta e poi torniamo a ballare... Che botta, ragazzi!". Tantissimi i messaggi di auguri dei follower che sin dalla notizia dell'incidente si sono mostrati affettuosissimi con il cantante.

L'incidente è successo durante la sua vacanza con la moglie nella Repubblica Dominicana. L'artista aveva portato con lui dall'Italia la bici proprio per fare qualche pedalata nell'entroterra. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l'ho preso in pieno" ha raccontato sui social dopo l'infortunio ringraziando chi lo ha soccorso: "Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".