Jovanotti si è operato dopo l'incidente: come è andato l'intervento

Resterà in ospedale ancora qualche giorno Jovanotti, che ieri è stato operato dopo il brutto incidente con la bicicletta a Santo Domingo. L'intervento è andato bene e non ci sono complicazioni, come ha fatto sapere il cantante su Instagram: "L'intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà - ha scritto tra le storie, fotografandosi la ferita sulla spalla - Grazie a tutti davvero! Il vostro affetto è un antidolorifico magnifico. Grazie".

Jovanotti si è rotto femore e clavicola ed è stata necessaria l'operazione, come gli ha consigliato al telefono anche il suo medico di fiducia, raggiunto telefonicamente subito dopo l'incidente. Nell'ospedale di Santo Domingo fortunatamente ha trovato un buon ortopedico, che ora lo sta curando. Ci vorranno ancora un paio di giorni, almeno, prima che venga dimesso, poi dovrà stare a riposo per qualche tempo.

L'artista si trovava in vacanza con la moglie nella Repubblica Dominicana, da alcuni amici, e si era portato la bici dall'Italia proprio per fare qualche pedalata nell'entroterra. "Stavo facendo un giro bellissimo su dei posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero, non ho visto un dissuasore della velocità e l'ho preso in pieno" ha raccontato sui social dopo l'incidente, ringraziando chi lo ha soccorso: "Addirittura una signora mi ha portato un cocco per bere dell'acqua di cocco. Mi hanno visto e hanno chiamato l'ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali. Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti".