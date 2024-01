Jovanotti in ospedale: "Otto ore di intervento"

"Oggi dopo sei mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente". Comincia così il post con cui Jovanotti si mostra sul letto d'ospedale dopo un intervento, una conseguenza dell'incidente in bici di cui è rimasto vittima l'anno scorso. Una foto in cui il cantante, 57, sorride alla fotocamera, cercando di rassicurare i fan in merito alle sue condizioni di salute e soprattutto promettendo un presto ritorno sul palco. L'operazione è stata effettuata presso l'Humanitas di Milano e sembra andata a buon fine.

La fisioterapia intrapresa in questi mesi per Jovanotti non è bastata. "Il problema biomeccanico che si era creato - prosegue - non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi". Al suo fianco come sempre la moglie Francesca Valiani, sposata nel 2008, e la figlia Teresa, 25 anni.

Le parole per i medici

Quindi i ringraziamenti al personale sanitario che lo ha supportato in queste settimane: "Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE! Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni".