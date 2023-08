Jovanotti torna in Italia dopo l'operazione a Santo Domingo: "Mi aspetta una lunga riabilitazione"

Jovanotti è tornato in Italia. Dopo l'operazione a Santo Domingo, a cui si è dovuto sottoporre a causa di un brutto incidente in bici che gli è costato la rottura del femore in tre punti e della clavicola, il cantante toscano ha ottenuto l'ok del chirurgo per tornare a casa e iniziare il suo percorso di riabilitazione per poter ricominciare camminare e, soprattutto, a saltare sul palco insieme ai suoi affezionatissimi fan. Ora, infatti, per Lorenzo, è tempo di andare "avanti un giorno alla volta fino al palco", come ha detto lui stesso, e di dedicarsi alla sua salute prima di tornare alla sua più grande passione, la musica.

Il cantante, in sedia a rotelle e con il passaporto in mano, si è mostrato felicissimo, su TikTok, prima di prendere l'aereo che l'avrebbe riportato in Italia, atterrando sabato 5 agosto all'aeroporto di Forlì, città in cui si dedicherà al percorso di riabilitazione insieme a Fabrizio Borra, fisioterapista di fiducia di Cherubini da ben 26 anni. Tra gli sportivi passati tra le sue mani anche Marco Pantani, Fernando Alonso, Gianmarco Tamberi ed Elia Viviani.

Ora, Jovanotti, che non riesce ancora a camminare dopo l'incidente e l'operazione, dovrà affrontare la sua convalescenza tra riposo e fisioterapia ma il 56enne non ha mai perso il suo sorriso, il buon umore e la voglia di tornare a cantare e saltare sul palco insieme al suo pubblico, che lo segue da quasi 40 anni. Su TikTok mostra la cicatrice della sua operazione alla gamba e i primi esercizi di riabilitazione in piscina seguito dal suo "guru", Fabrizio Borra. E così, un passo alla volta e continuando a condividere con i fan ogni percorso della sua riabilitazione, Jovanotti si prepara ad affrontare almeno cinque mesi di esercizi, massaggi, riposo in una lunga riabilitazione prima di tornare del tutto in sesto e poter di nuovo correre, saltare e cantare dal vivo.