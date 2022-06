Jovanotti scatenato alla sfilata Dior con moglie e figlia. E spunta anche un concerto a sorpresa

Risate, balli, divertimento e tanta tanta complitià. Sono stati questi gli ingredienti del viaggio di famiglia di Lorenzo Cherubini (in arte Jovanotti) a Siviglia in occasione della sfilata Dior Cruise 2023. Il cantante toscano, infatti, è stato ospite dell'evento glamour, a cui hanno partecipato tantissimi vip dello show biz tra cui Chiara Ferragni, e ha portato con sé le due donne della sua vita: la figlia Teresa, appena laureata alla School of Visual Art di New York e la moglie Francesca, sempre al suo fianco. I tre hanno condiviso bellissimi momenti insieme, ballando, divertendosi e dimostrando di essere una famiglia più unita che mai dopo il momento difficile vissuto a causa della malattia di Teresa, a oggi superata.

Il cantautore non poteva mancare all'evento Dior dedicato alla nuova proposta di moda di Maria Grazia Chiuri a cui l'artista è legato da una forte amicizia e che sarà la firma dei suoi abiti di scena durante i suoi concerti in spaggia Jova Beach Party. Il legame tra i due, inoltre, era stato suggellato anche dal fatto che la stilista aveva scelto proprio la figlia di Jovanotti per la realizzazione di uno dei teaser animati per la presentazione della collezione donna autunno-inverno dello scorso anno.

Insieme a Lorenzo, c'era anche Nick Cerioni, lo stylist che si occuperà di assemblare i suoi outfit durante i prossimi concerti.

Prima del tour estivo, un concerto a sorpresa in Spagna

Jovanotti è stato protagonista anche di un piccolo concerto durante il party della sfilata, una sorta di preview del suo attesissimo Jova Beach Party. Il cantante di "Per te", infatti, è salito sulla passerella Dior per far cantare e saltare tutti a ritmo dei suoi successi. La stessa Chiara Ferragni, presente all'evento come ospite, lo ha immortalato, nelle sue stories Instagram, mentre si esibiva nel suo grande successo "L'ombelico del mondo".