Jude Law papà per la settima volta: chi sono i figli nati da quattro madri diverse

Jude Law è diventato padre per la settima volta: a diffondere la notizia sulla vita privata del riservatissimo attore inglese, 50 anni compiuti a dicembre, è The Sun, che assicura la nascita del secondo figlio avuto dalla moglie Phillipa Coan. A supporto della notizia, il tabloid mostra alcune immagini esclusive che ritraggono Law all'aeroporto di Heathrow, a Londra, proprio in compagnia della consorte, la psicologa 35enne con cui è convolato a nozze nel 2019, e due passeggini, uno per l'ultimo figlio nato e l'altro per il suo fratellino nato due anni fa.

Da parte dei diretti interessati non è arrivata alcuna conferma a riguardo. Tantomeno ci si aspetta possa succedere nei prossimi giorni, considerata la granitica riservatezza dell'attore dopo anni in cui la sua sfera sentimentale era spesso tema di gossip. Prima di Philippa Coan, infatti, sposata in gran segreto e diventata mamma nel 2020 del sesto figlio di Jude Law, l'attore aveva occupato le pagine della cronaca rosa prima per la sua relazione con Sadie Frost, sposata nel 1997. Dal loro matrimonio, finito nel 2003, sono nati i primi tre figli: Rafferty, 27 anni oggi, Iris, 23, e Rudy, 21.

Poi la relazione con la collega Sienna Miller, iniziata nel 2003 e segnata dalla notizia del tradimento di Jude Law con la baby-sitter dei suoi figli e di quello di lei con Daniel Craig. Nel 2009 Law è diventato padre per la quarta volta di Sophia, avuta con la modella Samantha Burke, e nel 2015 è arrivata un’altra bambina, Ada, avuta questa volta con la cantante Catherine Harding, conosciuta sul set del film Spy.