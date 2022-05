Al supermercato in mutande e reggiseno, la provocazione: "Se va bene in spiaggia, va bene ovunque"

Stanno facendo il giro del web le immagini di Julia Fox, attrice e modella italiana ma naturalizzata statunitense, che con l'arrivo del caldo ha deciso di andare a fare la spesa in mutande e reggiseno. A coprirla solo un lungo giacchetto di jeans e un paio di stivali anche quelli di jeans. In poche ore le immagini di Fox sono apparse sul Daily Mail e altri giornali, ma a far sorridere ancora di più è la risposta che Julia ha dato come giustificazione: "Io penso che se questo look è socialmente accettato in spiaggia, dovrebbe esserlo ovunque". Ovviamente non potevano mancare anche i meme, tra i più simpatici uno che recita questa frase: "Quando è il giorno del bucato ma hai delle commissioni da sbrigare".

Chi è Julia Fox

Julia Fox è un'attrice e modella nata a Milano, il 1 febbraio 1990, da padre statunitense e da madre italiana. Dopo aver passato i primi anni in Italia si trasferisce a New York dove rimarrà a vivere in pianta stabile. Prima di entrare nel mondo dello showbiz ha lavorato come commessa in negozi di calzature, gelati e pasticcerie.

Nel 2019 debutta nel mondo del cinema: prende parte al film Diamanti grezzi con Adam Sandler e poi partecipa al film erotico PVT Chat, nel 2021 poi veste i panni di una casalinga-dominatrice, nel film No Sudden Move di Steven Soderbergh.

All'inizio del 2022 ha avuto una frequentazione con Kanye West, ma alla fine della relazione Fox ha spiegato di essere uscita con il rapper solo per "dare alla gente qualcosa di cui parlare". Dal 2018 al 2021 è stata sposata con Peter Artemiev e la coppia ha avuto un figlio, Valentino.