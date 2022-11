"Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale per la mia nascita": il racconto di Julia Roberts

Julia Roberts ha rivelato che Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale per la sua nascita poiché i suoi genitori non potevano permettersi di saldare le spese per le prestazioni sanitarie. Ciò avvenne in virtù della grande amicizia tra la sua famiglia e quella del leader per i diritti degli afroamericani, nata quando la moglie dell'attivista, Coretta Scott, chiese ai genitori dell'attrice che all'epoca gestivano ad Atlanta una scuola di teatro chiamata Actors and Writers se i suoi figli potessero entrarvi poiché avevano difficoltà a trovare un posto che li accettasse.

La madre di Roberts accettò immediatamente e così tra i coniugi King e Roberts si instaurò un bellissimo legame che, quando nacque Julia, il 28 ottobre 1967, portò Martin Luther King a saldare il conto dell'ospedale. "Ci aiutarono a uscire da una situazione difficile", ha ricordato commossa l'attrice in un'intervista a Cnn.