Juliana Moreira diventa cittadina italiana, l'emozione in un video: "Grazie Italia per avermi accolta"

Juliana Moreira è diventata una cittadina italiana. A distanza di 18 anni dal suo arrivo in Italia, la modella e conduttrice brasiliana originaria di San Paolo ha prestato giuramento davanti alla sua famiglia e all'ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, senza celare l'emozione del momento ripreso e postato sui social dal marito Edoardo Stoppa.

"E da oggi anche metà Italiana senza dimenticare le miei origine brasiliane fatta da un mix di tanti paesi, ma ricordando in questo momento anche tutti i miei antenati che arrivavano dalla guerra in un lontano Brasile" ha scritto la 41enne a corredo del filmato e della foto che ricordano il giorno così importante: "Quando dicono extracomunitari in modo dispregiativo io ricordo sempre questa cosa, che nel periodo della guerra per fortuna di tantissimi hanno trovato il Brasile e che per me tutto il mondo è paese. Dovremmo rispettarci di più ed essere meno pregiudizio con il prossimo. Grazie Italia per avermi accolta".

La carriera e la vita privata di Juliana Moreira

Juliana Moreira ha debuttato in televisione in Brasile nel 1999. Arrivata in Italia per seguire l'allora fidanzato marchigiano, ha iniziato la sua carriera di modella ed è stata scelta da Antonio Ricci per la trasmissione di Canale 5 Cultura Moderna. Promossa conduttrice di Paperissima, è stata anche volto su Italia 1 di Matricole & Meteore e poi anche del programma Si può fare!, con la conduzione di Carlo Conti su Rai1.

Dal 2007 è legata all'inviato di Striscia la notizia Edoardo Stoppa da cui ha avuto due figli: una femmina, Lua Sophie, nata il 25 luglio 2011 e un maschio, Sol Gabriel, nato il 29 agosto 2016. Edoardo e Juliana si sono sposati con rito civile a Milano nel 2017.