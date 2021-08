Juliana Moreira e Edoardo Stoppa in Thailandia per problemi economici

La coppia non è in viaggio per piacere...

Juliana Moreira, Edoardo Stoppa e la loro bambina sono in Thailandia. Non per piacere, ma per sistemare alcune questioni di lavoro. A renderlo noto è la stessa Juliana che dopo aver pubblicato una foto con la figlia su Instagram è stata accusata di farsi una vacanza in un paese che al momento non è visitabile a causa delle restrizioni dovute al Covid.

In molti hanno incolpato la coppia di essersi fatta una vacanza "alla faccia di tutti quegli italiani comuni mortali" che non possono andare in Thailandia come in altri paesi extra Ue per le restrizioni del covid. Juliana Moreira però ha subito risposto, mettendo così a tacere le malelingue: "Sono 15 anni che veniamo in Thailandia, abbiamo aperto un’attività che, ovviamente, è quasi al fallimento data la situazione. Abbiamo anche un conto corrente aperto che se non movimentiamo verrà chiuso. Siamo stati costretti a venire per far fronte alle esigenze lavorative. Abbiamo fatto tutto quello che richiede la legge per venire e adesso stiamo passando le vacanze in quarantena".

Moreira ha aggiunto che stanno seguendo una quarantena preventiva e quindi sono chiusi in hotel: “Siamo chiusi in albergo, in quarantena preventiva, con tre tamponi da fare anche senza nessun tipo di sintomi”. La Thailandia è molto cara alla coppia che l'ha scelta per il loro primo viaggio di coppia e ogni anno ci trascorrono almeno tre mesi (questo prima della pandemia).