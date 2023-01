Juliana Moreira mostra i figli in tv per la prima volta: "Essere genitori è il lavoro più difficile"

Un sorriso smagliante, una grinta invidiabile e quella voglia di essere sempre positiva che l'ha resa una delle showgirl più amate dal pubblico. Stiamo parlando di Juliana Moreira, il volto tv che dal Brasile è spopolato in Italia facendosi amare da tutti non solo per la sua bellezza ma per quel carattere travolgente che la contraddistingue. Oggi mamma di due bambini e moglie da ben 15 anni del compagno Edoardo Stoppa, si è raccontata, ospite a Verissimo, portando per la prima volta i suoi bambini avuti con il grande amore della sua vita, Lua e Sol, in tv.

"Siamo felicissimi anche dopo 15 anni di amore" - hanno ammesso Juliana ed Edoardo spiegando quale sia il segreto del loro amore -. Abbiamo la fortuna di volerci bene e non strapparci i capelli". Genitori di due bimbi di 12 e 6 anni, Juliana ed Edoardo hanno creato una famiglia bellissima ma non è stato tutto facile.

"Abbiamo superato un momento difficile - hanno messo, infatti, i due -. Abbiamo perso un figlio e l'avevamo presa malissimo. Non è bello quando cerchi un bambino e non riesci ad averlo ma poi abbiamo capito che è un problema molto più comune di quello che si pensa".

I due, poi, hanno accolto il studio, per la prima volta, i loro due bambini mostrandoli davanti alle telecamere. Dopo averli protetti per diverso tempo, Juliana ed Edoardo hanno deciso che i bimbi fossero pronti al debutto in tv e così Sol e Lua si sono seduti accanto ai loro genitori e alla domanda di Silvia Toffanin, "Qual è il segreto per una famiglia così bella?", Juliana ha risposto: "Essere genitore è il lavoro più difficile al mondo, cerchi sempre di fare il tuo meglio di dare qualcosa in più ma non è facile, ci sentiamo sempre sbagliati, non so se c'è una formula, io cerco sempre di dare il mio meglio".