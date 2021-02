Juliana Moreira riduce il seno: "Pronta all'operazione, vi spiego il perché della mia decisione"

In controtendenza rispetto a quante ricorrono alla mastoplastica additiva, Juliana Moreira, ex conduttrice di Paperissima Sprint ed influencer, decide di ridurre il seno. Il motivo lo spiega attraverso una serie di video pubblicati su Instagram in cui si immortala insieme al marito Edoardo Stoppa. "Ho deciso di condividere la mia scelta con voi - dichiara - perché sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che, se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata".

Perché Juliana Moreira ha deciso di ridurre il seno

Juliana spiega che, a differenza di quanto accade alle altre donne, che vedono il seno riduri con l'età, il suo invece aumenta. "Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena". Problematiche in cui incappa nonostante l'allenamento fisico e la cura di se stessa. "Ho sempre avuto una quinta coppa D - aggiunge - Dopo la gravidanza sono arrivata anche alle coppe E ed F. Invece vorrei una terza scarsa con coppa C".

Le complicazioni sono arrivate, in particolare, dopo la gravidanza e la nascita dei figli Lua Sophie e Sol Gabriel. "Già dopo l'allattamento di Luca mi sentivo a disagio: avevo già il seno prorompente ed ho allattato undici mesi, ma ero infelice. Poi ho conosciuto il mio medico, che è diventato un amico e che mi conosce da nove anni, ed ho deciso di fidarmi di lui". L'operazione è prevista nelle prossime ore.

"In Brasile è normale, qui ancora un tabù"

Accanto a lei, in macchina verso la clinica, c'è il marito Edoardo Stoppa, ex inviato di Striscia la notizia. "A me il seno grande non creava disagio", scherza lui, per poi farsi serio: "E' una scelta ponderata a cui ha pensato molto e ti sostengo". "In sud america per noi è una cosa normale- conclude Jualiana - Non è un tabù dire che non convivi bene con una parte del tuo corpo. In Italia invece sembra una cosa incredibile".