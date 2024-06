Justin Timberlake è stato arrestato negli Hampton, la rinomata località di mare vicino New York, per guida in stato di ebbrezza. Lo riporta Abc citando alcune fonti, secondo le quali l'arresto è avvenuto ieri sera a Sag Harbor. La star sarà in tribunale nelle prossime ore.

Un portavoce della polizia di Sag Harbor ha riferito a TMZ che Justin Timberlake è attualmente in custodia presso la loro stazione, notizia che si aggiunge a quella del Daily Mail secondo cui la star era uscita a cena con gli amici ed è stata fermata dopo aver lasciato il gruppo poco dopo mezzanotte. "Justin era fuori a cena con gli amici e c'erano delle auto della polizia parcheggiate fuori dal ristorante, come quasi tutte le sere. Cercano persone che se ne vanno dopo mezzanotte e che potrebbero aver bevuto", la dichiarazione riportata.

La vita privata di Justin Timberlake

Dal 2007 Timberlake è legato all'attrice Jessica Biel, sposata nel 2012 a Borgo Egnazia, nota struttura di Savelletri, in Puglia, dove si è tenuto l'ultimo G7. Nel 2015 è nata la loro prima figlia, Silas Randall e cinque anni dopo il secondogenito Phineas. Prima di Biel, dal 1998 al 2002, durante il periodo di attività con gli 'N Sync, Timberlake ha avuto una relazione con la cantante Britney Spears, conosciuta anni prima durante il Mickey Mouse Club. La relazione fu particolarmente tormentata e bersagliata dalla stampa scandalistica, tanto che Timberlake scrisse poi per la ex uno dei suoi pezzi più famosi: Cry Me a River. Di recente Spears ha rivelato anche di essere rimasta incinta dell'allora fidanzato decidendo poi di abortire. Dal 2003 al 2006 è stato il compagno di Cameron Diaz, più grande di nove anni.

La carriera di Justin Timberlake

Cantante, produttore discografico, cantautore e attore, Justin Timberlake nel corso della sua carriera ha venduto oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli a livello globale. Cifre straordinarie che si sommano agli oltre 70 milioni di dischi come voce principale degli *NSYNC. Timberlake ha anche vinto dieci Grammy Awards, riconoscimenti arrivati anche grazie ai suoi album di successo da solista "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" e "Justified", oltre alle sue collaborazioni con Jay-Z. Ha accumulato oltre 23 miliardi di stream audio e video a livello globale e ha vinto 4 premi Emmy per le sue partecipazioni al "Saturday Night Live". A marzo Justin Timberlake è tornato dopo sei anni dall'uscita del suo ultimo disco con il nuovo album di inediti "Everything I Thought it Was".