Justin Timberlake, pubblicata la foto segnaletica dell'arresto: gli ultimi aggiornamenti

Dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza, Justin Timberlake è stato rilasciato senza cauzione e dovrà presentarsi in tribunale il 26 giugno. Secondo il sito Perez Hilton, il cantante sarebbe anche risultato positivo a diversi tipi di droga, "popper, cocaina, truvada (un farmaco anche usato come anti-retrovirale per l’Hiv, ndr) ed mdma", si racconta, ma per ora non ci sono notizie ufficiali a riguardo. Il sito Pop Crave ha divulgato sui social la foto segnaletica della star che per il momento non ha rilasciato dichiarazioni sull'accaduto.

Le dinamiche dell'arresto

Il cantante 43enne è stato fermato nella notte di lunedì 17 giugno dalla polizia a Sag Harbor e portato in commissariato dopo aver passato una serata a bere e festeggiare con amici all'American Hotel su Main Street, negli Hamptons, nota località di mare alla moda vicino New York. Secondo il racconto del sito Tmz, Timberlake aveva lasciato la festa poco dopo la mezzanotte e non si era fermato a un segnale di stop guidando senza sosta fino a che la polizia non lo aveva costretto a fermarsi. Gli agenti gli avevano quindi fatto fare un test sul posto, ma il cantante si era rifiutato di sottoporsi alla prova del palloncino. Erano intervenuti gli amici cercando di convincere i poliziotti a lasciarlo andare, ma le forze dell'ordine erano state irremovibili e lo avevano caricato in manette sulla volante.