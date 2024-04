Kabir Bedi si racconta a Mara Venier, dalle quattro mogli al suicidio del figlio: "Il momento più doloroso della mia vita"

Kabir Bedi è stato il primo ospite di Mara Venier nella puntata di Domenica In del 28 aprile 2024. L'infanzia, la carriera di successo grazie a Sandokan, il suo legame con l'Italia e la vita privata sconvolta dalla morte del figlio sono stati gli argomenti affrontati dall'attore 78enne, intervistato dalla conduttrice e da Barbara Alberti, Candida Morvillo, Katia Ricciarelli e Rossella Erra.

Oggi Kabir Bedi è sposato con Parveen Dusanji, una donna più giovane di lui di trent'anni. Ma prima di lei l'attore è stato sposato tre volte con donne con cui ha mantenuto ottimi rapporti. "Credo nel matrimonio. Non ho mai perso la speranza di avere un matrimonio felice e ora ce l'ho", ha confidato l'attore che ha aggiunto come con ognuna di loro sia finita per motivi diversi: "Con la prima ci siamo separati gradualmente, la seconda l'ho lasciata io, la terza voleva vivere a Londra e io in India".

L'argomento si è poi spostato sul figlio Siddharth, affetto da schizofrenia, che si tolse la vita nel 1997 a soli 25 anni. "Era un genio laureato in informatica in America, molto intelligente, e soffriva di schizofrenia", ha ricordato Bedi: "Era un buon uomo, mai violento. Poi quando ha iniziato ha soffrire di schizofrenia, dopo un incidente in Canada lo è diventato. Io volevo salvarlo ma poi ho fallito perché si è tolto la vita. È stato il momento più doloroso della mia vita. Ha preso questa decisione dopo aver avuto una discussione con me. Io volevo impedirglielo ma lui era determinato a farlo. Non c'è dolore più grande di perdere un figlio e io mi sento in colpa", ha ammesso. L'attore ha poi mandato un messaggio ai telespettatori: "A chi ci segue da casa dico: non voglio che perdiate la speranza, ora le medicine sono più efficaci di come lo erano allora". Determinante per affrontare questa sofferenza è stata la meditazione: "Da allora ho deciso di cambiare la mia vita", ha detto infine Bedi.