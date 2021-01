Domenica In, Kabir Bedi parla di vaccini e “alimenti che ci immunizzano”: scoppia la polemica

L’attore dice che farà il vaccino ma solo dopo aver visto “i risultati” e che cannella e zenzero “ci danno l’immunità”. In studio gli ricordano che è importante fidarsi della scienza e dei medici mentre su Twitter monta la rabbia: “Che competenza ha Sandokan per parlare?”

Si torna a parlare di vaccini a Domenica In. Tra gli argomenti in discussione nella puntata di oggi c’è la situazione in India, dopo un articolo uscito questa mattina sul Corriere della Sera secondo cui il Paese sarebbe già sulla strada dell’immunità di gregge “anche prima della vaccinazione di massa”. In studio con Mara Venier prima il professor Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, poi Luca Richeldi, pneumologo del Gemelli di Roma e componente del Cts, mentre in collegamento c'è l’attore indiano Kabir Bedi.

Bedi dice la sua sulla situazione in India, dove sono partite le vaccinazioni con il vaccino AstraZeneca e Covaxin, prodotto internamente. Quando Mara Venier gli chiede quando sarà il suo turno di vaccinarsi, Kabir Bedi risponde che probabilmente sarà ci vorrà ancora qualche mese perché al momento anche in India si sta dando priorietà agli operatori sanitari, per poi aggiungere: “Prima o poi dovrà farlo questo vaccino, ma non immediatamente perché prima voglio vedere quali sono i risultati - ha detto l'attore - Vediamo come va e che succede con questi vaccini, poi prenderò una decisione sul da farsi".

Domenica In, Kabir Bedi: "Farò il vaccino più avanti"

Bedi poi chiede al dottor Richeldi un suo commento sulla situazione in India, in particolare sulla possibilità che l’alimentazione possa essere un fattore da tenere in considerazione. Richeldi ammette che al momento non c’è una risposta chiara sul “caso India”, mentre il giornalista Roberto Poletti, anche lui in studio, interviene per chiedere a Kabir Bedi di chiarire meglio il suo pensiero sul vaccino. “Perché questa diffidenza? Se stiamo lanciando un messaggio al pubblico che ci ascolta di fare il vaccino, perché lei invece resta alla finestra e attende?”, chiede il giornalista.

Kabir Bedi però insiste: “Farò questo vaccino più avanti” e aggiunge: “Penso che scopriremo che non soltanto la medicina è medicina ma anche che certi alimenti sono la medicina e ci danno l’immunità. Ci sono alimenti come la cannella, lo zenzero, l’aglio, il pepe nero. Tutte queste cose possono sviluppare l’immunità in modo meraviglioso e possiamo trovare modi per minimizzare gli effetti di questo virus quando ci colpisce. Questa è una delle ragioni per cui l’India ha uno dei tassi più bassi di mortalità al mondo e uno dei tassi di guarigione più elevati”.

Richeldi è scettico e ricorda che non ci sono prove scientifiche per le affermazioni di Kabir Bedi mentre invece ciò che sappiamo “è che per fortuna la ricerca mondiale ci ha portato in poco tempo tre vaccini efficaci” e incita a non perdere di vista l’obiettivo più importante di questo momento, ossia la vaccinazione per combattere Covid-19.

Poletti, chiaramente infastidito dalle dichiarazioni di Kabir Bedi, spiega serio rivolto al pubblico a casa: “Dobbiamo stare attenti perché ci sono persone che possono capire diversamente, ci sono le fake news, persone che non credono come invece dovrebbero nella scienza e si affidano a messaggi sbagliati. La cannella fa bene, ma fidatevi della scienza, dei medici, delle persone preparate”.

Domenica In, sui social le critiche a Kabir Bedi

Su Twitter gli interventi di Kabir Bedi sul tema dei vaccini hanno sollevato una ridda di commenti negativi. “Domenica In era uno spazio informativo molto utile, finché non ha iniziato a parlare Kabir Bedi”, scrive un utente. “Le opinioni da stregone di Kabir Bedi le possiamo anche evitare”, dice un altro. “La cannella salverà l’uomo. Parola di Kabir Bedi. #domenicain signore pietà”, aggiunge un altro.

“Rai Uno, principale tv nazionale. La Venier chiede a Kabir Vedi (sì, Sandokan) se farà il vaccino. Risposta: ‘Aspetterò di sapere se è sicuro’. Ora io. Mi domando, ma che competenza ha Sandokan per parlare di vaccini? Sandokan!!!”, commenta un altro utente. “Sw inviti Kabir Bedi su Rai1 per parlare di immunità non meravigliarti se a un certo punto questo dice che ancor meglio dei vaccini, la cannella e lo zenzero salveranno l’umanità #vergognatevi”.