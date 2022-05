È morta Kailia Posey, la "grinning girl" della gif virale aveva 16 anni

È morta Kailia Posey, la popolare protagonista della gif "grinning girl" tratta dal reality show americano Toddlers & Tiaras a cui prese parte a 5 anni e diventata virale. Kailia aveva 16 anni e secondo la ricostruzione del sito BNO News, è stata ritrovata senza vita in un parco nello stato di Washington a poca distanza dal confine con il Canada. Riguardo alle cause della morte, si parla di suicidio.

TMZ riporta le dichiarazioni ufficiali della famiglia della ragazza: "Sebbene fosse un’adolescente esperta con un futuro luminoso davanti a sé, sfortunatamente in un momento impetuoso, ha preso la decisione avventata di porre fine alla sua vita". A nome di Kaila è stato istituito un fondo presso la Whatcom Community Foundation per fornire risorse e aiutare i giovani studenti in crisi. Su Facebook la madre Marcy ha condiviso il suo dolore: "Non ho parole o pensieri. La mia bella bambina se n’è andata. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la perdita di Kailia. La mia bambina per sempre" ha scritto a corredo di una delle ultime immagini della figlia.

Kailia Posey, who became a popular GIF from her appearance on the reality TV show "Toddlers & Tiaras," has died unexpectedly at age 16, her mom says pic.twitter.com/BVtBmUrQob — BNO News (@BNONews) May 3, 2022

Le polemiche sul programma Toddlers & Tiaras

Toddlers & Tiaras (ovvero, Bambini e diademi) è stata una serie televisiva americana andata in onda su TLC dal 27 gennaio 2009 al 16 ottobre 2013 che seguiva la vita personale delle famiglie dei concorrenti in un concorso di bellezza per bambini. Come molti spettacoli sui concorsi per minori, lo show ha generato polemiche per aver vestito i bambini in modo provocatorio e dopo diversi spin-off, TLC ha definitivamente cancellato lo show nel 2016.