Kanye West nella bufera: gli abiti ispirati ai senza tetto venduti in sacchi della spazzatura

Kanye West non riesce proprio a non far parlare di s. Ora al centro dei riflettori c?è la sua collezione Yeezy GAP e l?inconsueto modo in cui viene venduta ai clienti. A maggio era stata annunciato il lancio della collezione Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, una collaborazione che ha unito l?estro del rapper e designer Kanye West, quello di Demna Gvasalia - creative director di Balenciaga- e la forza del brand statunitense Gap. Kanye West ama stupire, lo sappiamo, e anche questa volta è riuscito a trovare la ricetta giusta per farlo. A New York, precisamente a Times Square, ha aperto le porte il primo pop-up store, annunciato a sorpresa attraverso il debutto del brand su Instagram.

La presentazione della capsule

Il modo in cui è avvenuto il lancio fisico di Yeezy Gap Engineered by Balenciaga non poteva che essere originale e fuori dagli schermi. Il pop-up store, rimasto aperto per 12 ore consecutive, dalle10 alle 22, ed è stato preso d?assalto da fan e collezionisti che si sono trovati davanti a un?inaspettata sorpresa. West non ha presentato la sua capsule riponendola ordinatamente sugli scaffali -come di solito vengono disposte nei negozi- ma i capi sono apparsi accatastati in enormi ceste di plastica nere della spazzatura, come fosse roba vecchia da buttare. I capi dunque, dovevano essere letteralmente raccolti e pescati per trovare la propria taglia, un po? come avviene al mercato.

Una scelta che non piace

Una scelta che ha fatto storcere il naso a molti. Infatti un utente su Twitter ha condiviso una foto che mostra i capi del rapper arruffati in grandi sacchi neri della spazzatura: . ?È così che stanno vendendo Yeezy GAP? ha scritto. Secondo il testimone: ?Il commesso ha detto che Ye si è arrabbiato quando ha visto che avevano [i suoi vestiti] appesi? perché è così che vuole si vendano. ?Non ti aiuteranno a trovare la [tua] taglia, devi solo scavarci dentro?. Dopo lo scatto condiviso, si sono sollevate molte critiche soprattutto per la scelta di Kanye ? come da lui dichiarato ? di aver visto nei senzatetto le sue ?muse della moda?. Una trovata che indigna anche per i costi esorbitanti dei capi: le T-shirt hanno un costo di 150 euro, 200 se in pile, mentre i pullover possono arrivare fino a 400 euro.