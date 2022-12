Kanye West: "Mi piace Hitler e esiste la mafia ebraica"

Kanye West nell'occhio del ciclone. Il rapper dopo aver rilasciato un'intervista, al cospirazionista Alex Jones, in cui ha elogiato Adolf Hitler e come conseguenza è stato anche bloccato su Twitter. In merito alla decisione del social, Elon Musk ha tenuto a precisare che West è stato bloccato non per aver pubblicato una foto di lui a torso nudo mentre veniva spruzzato con un getto d'acqua, ma per "incitamento alla violenza" visti i suoi commenti antisemiti e la condivisione di un'immagine raffigurante una svastica intrecciata con una stella di David.

Le dichiarazioni di Kanye West

Kanye West, per i suoi fan "Ye", nell'intervista a Alex Jones ha così confermato delle indiscrezioni che erano trapelate durante un'intervista della Cnn ad alcuni suoi collaboratori. West ha dichiarato: "Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler".

Il rapper ex marito di Kim Kardashian ha spiegato: "Vedo delle buone cose anche in Hitler. Credo che Hitler abbia fatto anche cose buone. Io voglio bene a tutti. Ma non si può dire che Adolf, che ha inventato le autostrade e il microfono che sto usando come musicista, non abbia mai fatto niente di buono in vita sua. Ogni essere umano ha un contributo valido da poter mettere a disposizione. Mi sono stufato di etichettare. Specialmente Hitler".

"Quindi sì, mi piace Hitler. Il fatto è che i media controllati dagli ebrei hanno dipinto Hitler e i nazisti come persone che non hanno mai offerto alcun contributo al mondo. Se questo è antisemitismo? Credo che la maggior parte degli ebrei siano delle persone favolose, ma sono convinto che esista una mafia ebraica - ha aggiunto West -. Il fatto è che nessuno, alle scuole superiori, aveva idea di cosa fosse l’antisemitismo, finché io non l’ho reso popolare". A queste dichiarazioni anche lo stesso Jones, noto per le sue posizioni estreme e di destra, è dovuto intervenire per sottolineare che "i nazisti erano delinquenti e hanno fatto cose davvero cattive".

Questa è solo l'ultima di molte dichiarazioni di Kanye che hanno sconvolto e quindi a livello lavorativo in molti si stanno allontanando da lui: Adidas ha chiuso il contratto di lavoro con il rapper e anche Balenciaga e Gap. È saltata anche la compravendita della piattaforma social di destra Parler: la compagnia ha scritto su Twitter che l'affare non sarebbe mai andato in porto "nell'interesse di entrambe le parti a metà novembre".