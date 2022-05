Katia Ricciarelli rompe il silenzio su Baudo: perché si sono lasciati

Sono passati quasi vent'anni dalla separazione tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, eppure il loro amore continua ancora oggi ad affascinare non solo i più romantici. Un matrimonio durato 18 anni, finito nel 2004, su cui è stato detto e scritto di tutto. Adesso è il tenore a rompere il silenzio, raccontando i veri motivi dell'addio: "Ci siamo sposati nel 2986, è stato un matrimonio felice - ha spiegato ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2 - Ci siamo incontrati perché qualche volta andavo ospite da lui. C'era solo il buongiorno e buonasera. Ci siamo sposati veramente per amore".

Una relazione profonda in cui entrambi credevano molto: "Io dicevo, ecco è finalmente arrivato l'uomo della vita. Avevo 40 anni quando ci siamo sposati, lui 50. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo". Qualcosa poi non ha funzionato: "Forse la mancanza di dialogo perché io ero spesso fuori mentre lui aveva il suo lavoro in Italia, ha portato a venire a mancare il dialogo, che secondo me non va mai dimenticato - ha detto Katia Ricciarelli - Lo consiglio a tutte le coppie: non dimenticatevi mai di parlare, di litigare anche, ma non chiudetevi mai in voi stessi. Questo ci ha fatto del male, per questo ci siamo separati". Ha anche aggiunto: "Ci vuole coraggio a lasciarsi. Per fortuna nel nostro caso non avevamo figli, ma è difficile interrompere una relazione di diciotto anni come la nostra. Però la ragione deve avere la meglio".

La paura della morte

Durante l'intervista, Katia Ricciarelli ha parlato anche delle sue paure: "La morte onestamente fa paura penso a tutti. Ma non più di tanto, perché si nasce, si vive, poi la morte fa parte della vita. Credo che quando uno stia per morire poi entri in una specie di tunnel che lo porti alla morte con la coscienza di quasi una liberazione. Ci si arriva per gradi, vivendo l'esperienza che precede. Quando ovviamente la morte non è improvvisa. Te ne fai una ragione un po' alla volta. Ho avuto una esperienza con mia madre. E' andata così". E ha concluso: "Certo che mi fa paura morire. Ma dipende da come ci si arriva. L'importante è la gioia di poter dire ho vissuto bene, ho avuto tanto dalla vita. Le mie sono solo parole, per carità, ma dobbiamo imparare a credere in questo".