Karima Ammar, ex volto di Amici, si è sposata: dopo il "sì", l'emozionante duetto con la figlia

Karima Ammar, volto dell'edizione di Amici andata in onda nel 2007, e Riccardo Ruggeri, suo compagno da 10 anni, si sono sposati a Livorno. Protagonista oltre agli sposi anche la loro bimba, Frida, 9 anni, che ha accompagnato Karima all'altare e che poi, durante la festa, ha duettato con la mamma incantando gli ospiti.

Ammar, 38, e Ruggeri, 51, vivono ormai da sette anni a Torino, ma essendo entrambi livornesi non potevano non scegliere Livorno come città del loro "sì". Su Instagram la cantante, che è tornata alla sua grande passione ovvero il Jazz, ha condiviso alcuni momenti della cerimonia e del party. Dalle storie abbiamo anche scoperto il suo abito da sposa: un vestito bianco senza spalline impreziosito da un collarino di piume bianco e un paio di occhiali neri che davano un tocco retrò al look.

Karima a Qui Livorno ha svelato alcuni dettagli della cerimonia che è stata romantica e molto intima. Tra i presenti anche Manuel Aspidi, compagno di classe nel 2007 ad Amici, secondo quanto raccontato sarebbe stato proprio lui a prendere il bouquet.

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2020, ma a causa di alcune vicissitudini si sono potuti dire sì solo il 13 settembre: "Ho ricevuto la proposta da Riccardo nel dicembre 2020 però l’idea di doverci sposare nei mesi seguenti con le mascherine non c’è piaciuta. Il 10 ottobre 2021 poi è venuto a mancare babbo in un incidente stradale e lì si è fermato tutto. Mi è venuto a mancare il senso del matrimonio, avevo accantonato l’idea. Arriviamo al viaggio dello scorso luglio in cui Riccardo ed io abbiamo capito che poteva essere arrivato il momento giusto".