"Sei superficiale, tutta rifatta" ma Karina Cascella sbotta: "Vorrei vedervi struccate e con i peli ovunque"

Karina Cascella continua a far parlare di sé per quei ritocchini che l'hanno fatta finire al centro di una grossa polemica mediatica. L'intervento di blefaroplastica, infatti, realizzato sul suo viso già piuttosto "ritoccato" è stato definito dagli haters dell'influencer l'ennesimo esempio del suo non accettarsi e non accettare il passare del tempo. Critiche che non sono state prese benissimo dall'ex volto di Uomini e Donne che, da pochissimi giorni, si è sottoposta a un intervento alle palpebre per eliminare la pelle cadente e rendere il suo viso più giovane e "tirato". L'intervento raccontato per filo e per segno sui social, e anche consigliato alle altre donne, infatti, è stato presa di mira dagli haters della Cascella che l'hanno attaccata ferocemente.

Karina, 43 anni, mamma e imprenditrice, non è la prima volta che si sottopone a interventi di chirurgia plastica e ne parla senza problemi arrivando perfino a dare consigli alle donne che sono ancora in dubbio se rifarsi o no. Ma questo suo ultimo ritocchino le è costato un bel po' di polemiche e sono tantissimi gli haters, specialmente donne, che si sono accanite sulla sua continua voglia di voler apparire più giovane.

Ma all'ascolto dell'ennesima critica come "Quanto sei superficiale, ricordati da dove vieni" Karina ha letteralmente sbottato e chiarito qual è il suo pensiero: "E comunque da oggi per tutte quelle che per un ritocco naturalissimo che ho fatto agli occhi mi scrivono accusandomi di non accettarmi per quella che sono, vi voglio vedere: senza trucco, con i peli cresciuti ovunque, con i capelli sempre uguali e mai decolorati o diversi, con e unghie come quella del Gf. Per quelle, invece, che scrivono "la gente di opera perché davvero ne ha bisogno tu lo fai per capriccio" invece vi dico, allora non mangiate più perché in alcuni posti del mondo la gente muore di fame. Ma che caz*o di discorsi fate? Ma si potrà essere così ignoranti?"

Parole che hanno scatenato il putiferio e sembra proprio che tutta questa polemica sulla chirurgia plastica non si fermerà proprio qui.