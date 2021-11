Karina Cascella spara a zero contro il Gf Vip: "Fa vomitare, tanta spazzatura"

"Soleil che limona con Alex, Alex che poi limona Sophie, Sophie che poi limona con Soleil: sono messaggi ambigui di promiscuità che mi fanno proprio vomitare". Karina Cascella si lascia andare ad un duro sfogo sui social nei confronti del Gf vip reo di aver lasciato passare dei video "fuori controllo". "Non so davvero che programma stiano guardando gli autori e chi di dovere - sottolinea Cascella - ma so che quest'anno è davvero tutto e dico tutto terribile...C'è solo tanta spazzatura".

"Sei antica"

Affermazioni che hanno portato l'opinionista a ricevere dure critiche da parte di alcuni utenti (che lei definisce malati di mente) che l'hanno accusata di essere "rimasta nel Medioevo" ai quali lei risponde così: "Oggi avere una famiglia, un compagno, una famiglia, non tradire il tuo compagno...non è una cosa normale, non confondiamo i sentimenti veri con la voglia di apparire a tutti i costi, non confondiamo le cose vere con questa schifezza perchè lui (Alex Belli) ha una moglie fuori, che è tale e quale a lui...le altre due disposte a qualsiasi cosa...quello che mi preoccupa di più è la gente...del gioco a me non frega niente, io trovo anormale tutto ciò e che la gente dica a me che sono antica. Lasciatemi nel Medioevo, mi piace stare con un uomo solo, con la mia famiglia, non mi piace limonare con l'amico del mio fidanzato".

"Una che mi scrive - continua - se a me piace fare le orge sono malata di mente? Sì, per me hai qualcosa che non è a posto. Se io sto bene con la persona che amo non ho bisogno di fare orge".