"Puoi mostrare solo tette e culo", Karina Cascella risponde agli insulti mostrando i volti degli haters

Non è la prima volta che l'ex opinionista Karina Cascella interviene sui social dopo l'ennesimo commento al veleno lasciato sul suo profilo, ma questa volta ha deciso di mostrare a tutti il volto di chi l'ha lasciato.

"Commento pubblico, offesa pubblica - scrive Cascella sui social - e sapete cosa faccio io ora? Posto le vostre facce così vediamo se vi passa la voglia di insultarmi gratuitamente. Ora mi avete veramente fracassato".

Com'è nel suo stile, Karina Cascella non usa mezzi termini e passa ai fatti, rispondendo a tono a chi, per l'ennesima volta la accusa di avere solo curve e non cervello.

Per quanto sia un'esteta e alla forma fisica ci tenga particolarmente, negli anni ha mostrato anche di essere una testa pensante e di non aver paura di andare contro corrente, anche quando può risultare scomodo. Ecco che all'ennesimo attacco per il suo aspetto, lei non porge il fianco, anzi.