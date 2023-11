Uomini e donne, Ida tronista: Karina Cascella scioccata per la "velocità" nel rimettersi in gioco

Sono passati anni da quando ha lasciato Uomini e donne dove sedeva al fianco di Tina e Gianni nel ruolo di opinionista ma il programma le è rimasto nel cuore e continua a seguirlo. Ecco che Karina Cascella, attraverso i social ha voluto dire la sua in merito alle ultime notizie salienti relative al dating show Mediaset.

In particolare, ha voluto dire la sua sul ritorno a Uomini e donne, in qualità di tronista, di Ida Platano. L'oggi imprenditrice nel mondo della ristorazione ha rivelato che poco tempo fa, la bresciana e il suo allora compagno Alessandro Vicinanza erano stati al Matambre, locale che lei gestisce e gli sembravano così carini. L'ex opinionista rivela però di essere rimasta scioccata dalla notizia di Ida tronista dato il poco tempo trascorso dalla fine della sua relazione: "Al di là di ogni cosa televisiva o no - spiega - io proprio non capirò mai come fanno alcune donne a lasciarsi con un uomo e rimettersi in gioco in così breve tempo. Cioè, meglio per loro eh...Forse sono fatta male io non so a questo punto. Però diamine, un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no?".

E ha speso due parole anche su Maurizio Laudicino, ex fiamma di Gemma Galgani, uscito dal programma con Elena Di Brino: "Credo avessero un piano - scrive sui social - e messi alle strette siano scappati prima di fare la figuraccia".