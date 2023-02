"Per chi diceva che non ne avevo bisogno", Karina Cascella mostra (fiera) i risultati dell'ultimo ritocchino

È stata sommersa da critiche per essersi sottoposta all'ennesimo ritocchino sul viso. C'è chi l'ha definita "tutta rifatta", chi l'ha accusata di essersi rovinata la faccia ma una cosa è certa, Karina Cascella è una a cui le critiche scivolano di dosso. La dimostrazione? Il fatto che fin da subito ha difeso, a spada tratta, la chirugia estetica e tutte le operazioni fatte finora e poi che, a tre settimana dal suo ultimo intervento di blefaroplastica, per cui è stata letteralmente assalita dagli haters sui social, ha voluto dimostrare a tutti quanto, quell'operazione sia valsa la pena.

Karina, infatti, ha voluto postare su Instagram il prima/dopo del suo intervento a quelle palpebre che lei stessa aveva definito "da pesce lesso", motivo per cui aveva deciso di rifarle, e il risultato, ai suoi occhi perlomeno, è più che soddisfacente. Così, l'ex volto di Uomini e Donne, ha deciso di dare una bella lezione a tutti i suoi haters pubblicando il risultato della sua blefaroplastica con tanto di dedica nei loro confronti.

"Vorrei solo mostrarvi a tre settimane dall'intervento il risultato parziale perché migliorerà ancora - scrive Karina -. Per chi dice che non ne avevo bisogno". E, alla fine, un ringraziamento speciale al suo chirugo di fiducia: "Sei pazzesco".

Come avranno preso questa frecciatina gli haters di Karina? Non resta che attendere per scoprirlo.