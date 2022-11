"Ma come siamo finiti?", Karina Cascella critica (ferocemente) la prof di cörsivœ

Karina Cascella si lascia andare a una feroce critica nei confronti della cosiddetta prof di cörsivœ Elisa Esposito che, proprio in questi giorni, ha annunciato di aver scritto il primo manuale di questa particolare e diffusissima lingua della gen z. L'ex opinionista di Uomini e Donne e prezzemolina dei salotti tv, ha, infatti, voluto dire la sua sia sul personaggio di Elisa Esposito sia sul nuovo progetto editoriale della 19enne che, in pochissimo tempo, è diventata famosa in tutta Italia per i suoi video su TikTok dove insegna a tutti a parlare il cörsivœ.

Senza mezzi termini Karina ha dedicato una delle sue stories Instagram alla Esposito rivelando cosa pensa davvero di lei e del suo nuovo manuale.

"E a proposito di lingua italiana, anni e anni e c'è ancora gente che, come dicevo, non riesce a coniugare un verbo, e lei annuncia l'uscita del suo "libro" per insegnare a tutti il cörsivœ. Vi rendete conto di come siamo finiti o no? No perché qui la situazione è grave", con queste parole, l'ex fidanzata di Salvatore Angelucci, non le manda a dire alla prof di cörsivœ che, secondo lei, sarebbe causa della "rovina" della società contemporanea.

Dopo aver letto queste critiche, Elisa Esposito ha risposto a tono alla showgirl partenopea, oggi ristoratrice, affermando che lei, come tante altre persone, non avrebbero capito nulla né del cörsivœ né delle sue lezioni online.

"Sono passati mesi e ancora non capite la mia ironia, mica voglio storpiare la lingua italiana eh, svegliatevi che è arrivata l'ora", sono le parole della giovane Tiktoker.