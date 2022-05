Reddito di cittadinanza, Karina Cascella: "Non trovo camerieri per il mio ristorante, nessuno vuole più lavorare"

"Ho difficoltà a trovare personale per il mio ristorante, nessuno vuole più lavorare!". E' quanto dichiara Karina Cascella, 42 anni, volto televisivo, che insieme al compagno Max Colombo ha aperto un ristorante a Bergamo. E che ora sostiene di faticare nel reperimento delle risorse necessarie per mandarlo avanti, tanto da puntare il dito contro il reddito di cittadinanza.

Risale all'anno scorso l'apertura del locale di Karina, un ristorante chiamato Matambre, in cui si mangia principalmente carne argentina. E, se in un primo momento le difficoltà sono state quelle dettate dall'emergenza sanitaria, adesso il problema è nella selezione del personale: "Ho una difficoltà incredibile a trovare personale di sala e cuochi - spiega intervista dal magazine Nuovo, nel numero in edicola questa settimana - Credo che la pandemia abbia portato anche chi lavorava nel settore da anni a scoprire il piacere della famiglia. Pare che nessuno voglia più lavorare nel weekend".

Quindi l'affondo: "Tanto c’è il reddito di cittadinanza…", conclude Cascella. Dichiarazioni che, in rete, stanno creando ancora una volta dibattito attorno alla misura messa a disposizione dal governo in constrasto "alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale".

La decisione di aprire il ristorante, da parte di Karina, era arrivata in concomitanza con la latitanza tv, dopo anni di presenza fissa su Canale 5, tra Uomini e Donne, trasmissione che l'ha lanciata, e "Pomeriggio 5" e Domenica Live", show pomeridiani condotti da Barbara d'Urso di cui è stata opinionista di punta per molto tempo. Non solo amministratrice, Karina aveva rivelato di essere lei stessa a farsi in quattro per far funzionare la sua nuova creatura: "Io faccio di tutto all'interno del locale - aveva spiegato - dalle prenotazioni, di cui mi occupo personalmente, all'accoglienza. Il fatto che io abbia un'attività non esclude il fatto che io possa di fare delle altre cose anche in televisione".

Alcune foto del ristorante