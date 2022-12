Non pubblica sui social per due giorni e la danno per morta, Karina Cascella sbotta contro i fan

Ah i social, croce e delizia. Lo sa bene Karina Cascella che ha dovuto subire, proprio oggi, il risvolto della medaglia del mettere, sotto gli occhi di tutti, nei social media, ogni minimo aspetto della propria vita. Karina, infatti, non ne può più delle apparenze, della visibilità, del vivere incollata allo schermo di un cellulare, eppure un tempo, l'ex opinionista di Uomini e Donne, viveva di queste cose. Ma si sa, il tempo cambia le persone e anche un'ex prezzemolina della tv come la Cascella si è stancata di tutto questo.

Karina, infatti, da qualche anno si è data alla ristorazione aprendo un locale a Bergamo e iniziando a lavorare per guadagnarsi da vivere come le persone normali perché, a detta sua, "non si può campare con le ospitate da Barbara D'Urso". La 42enne, nella sua nuova vita da imprenditrice, si è distaccata molto dalla vita mediatica e dal gossip continuando, però, di tanto in tanto, ad aggiornare i fan sulla sua vita, attraverso qualche contenuto social.

Oggi la Cascella ha voluto dare una lezione a tutti i suoi fan sbottando, contro di loro, sul suo profilo Instagram. Come mai? Perché l'hanno tartassata di messaggi, preoccupati per la sua salute e dandola per "morta", solo perché Karina non ha postato nulla su Instagram per due giorni.

"Sto ricevendo diversi messaggi anche sul profilo del mio ristorante, mi cercate, siete preoccupati - scrive Karina -. Capisco che i social siano importanti ma se una persona non posta nulla per due giorni non vuol dire necessariamente che sia morta".

La Cascella poi specifica di essersi allontanata dai social perché vittima di una brutta infezione a un dente.