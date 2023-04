Kasia Smutniak incontra il Dalai Lama dopo lo scandalo: "Un eroe, esempio di bontà"

"Che imparagonabile emozione incontrare i propri eroi. Il Dalai Lama è la massima espressione della bontà e pace messa in pratica". Così Kasia Smutniak immortala su Instagram il suo incontro con il Dalai Lama, maestro supremo del buddhismo, che ha voluto rendere omaggio alla scuola fondata dall'attrice in Nepal attraverso la fondazione Pietro Taricone Onlus. "Sono piena di gratitudine per lui e per tutta la sua straordinaria famiglia che ha accolto il nostro progetto con così tanto entusiasmo e dedizione", scrive Kasia. Un enorme traguardo per l'artista polacca, che però arriva ad appena una settimana dallo scandalo che ha visto coinvolta l'autorità religiosa: durante una celebrazione a Dharamshala, il leader buddhista ha baciato un ragazzo sulle labbra e gli ha chiesto di "succhiargli la lingua"; un video, diventato virale sui social, ha immortalato la scena scatenando polemiche. Non a caso, Kasia blocca ai propri follower la possibilità di commentare, forse per fermare in anticipo le polemiche.

"Questo - aggiunge Kasia - mi dà la certezza che tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo per preservare la lingua e la cultura tibetana tramite l’educazione ha una gran forza e un valore preciso. Oggi più che mai".

La Ghami Solar School, fondata dalla onlus nel 2016, si trova nella regione settentrionale del Mustang, nel villaggio di Ghami. Si tratta del primo grande progetto realizzato dall'associazione no-profit Pietro Taricone Onlus, fondata nel dicembre 2011 da Kasia Smutniak e gli amici più cari dell'artista napoletano scomparso prematuramente: "Pietro credeva nella profonda bontà degli esseri umani e in un mondo in cui tutti potessero vivere liberi e avere le stesse opportunità", si legge sul sito. Qui, nella scuola, le lezioni si svolgono in tre lingue: inglese, nepalese e tibetano.Il programma scolastico è stato adattato alle esigenze dei bambini del luogo e ha come finalità quella di preservare e promuovere una formazione competitiva, in armonia con le condizioni ambientali della regione.