"Come sta Kate?", il principe William rompe il silenzio sulla salute della moglie

La principessa Kate annunciando al mondo le sue cure contro il cancro ha chiesto discrezione e rispetto della sua privacy, soprattutto per tutelare i figli. Su di lei si sono quindi placate le speculazioni, ma l'interesse sulle sue condizioni di salute non è mai diminuito.

Un piccolo segnale di speranza, e fiducia, è stato dato dal principe William. Il reale è sempre stato vicino alla moglie in quasi totale silenzio, ma, durante la seconda giornata di visita in Cornovaglia, non ha potuto esentarsi dal rispondere a una donna che gli ha chiesto come stesse Kate. "Sta andando bene", ha replicato William senza aggiungere nessun altro dettaglio, ma confermando che le cure stanno proseguendo con la speranza di non dover più parlare di tumore.

Per l’erede al trono di Carlo III quella in Cornovaglia è stata la prima uscita pubblica su più giorni da quando Kate ha rivelato di avere un cancro. Una visita che deve anche avergli scaldato il cuore: una capo-infermiera dell’ospedale, Lynda McHale, gli ha donato una lettera scritta dalla sua nipotina e indirizzata alla moglie Kate e al padre Re Carlo III con i suoi auguri di pronta guarigione. Un gesto dolcissimo.

Sulle condizioni di salute di Carlo III non si hanno nuovi aggiornamenti, ma sta continuando la sua graduale ripresa degli impegni pubblici: l’alto ieri, con una visita a sorpresa, ha portato i suoi omaggi a una base militare britannica fuori Londra, nella contea dell’Hampshire.