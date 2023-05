Kate rifiuta l'inchino a Camilla: i motivi della lite furiosa svelati dal biografo reale

Harry e Meghan, ma non solo. A quanto pare sono anche altre le fonti di tensione nella famiglia reale inglese, reduce dalla solenne cerimonia di incoronazione di Carlo III e subito alle prese con fazioni interne tutt'altro che marginali. Stavolta a minare la serenità sono due protagoniste della scena, Kate e Camilla, descritte come rivali per motivi su cui nessuna delle due avrebbe intenzione di passare oltre.

"La principessa Kate si è rifiutata di fare la riverenza alla regina Camilla mentre lasciava Westminster Abbey", ha raccontato Tom Bower, biografo dei reali, ospite dal programma di GbNews Dan Wootton Tonight. L'episodio, non sfuggito agli occhi attenti degli esperti del protocollo, è indicato come l'apice plateale di una lite già sorta nei giorni precedenti alla cerimonia, quando a Kate sarebbe stato imposto di invitare solo quattro membri della famiglia, mentre la regina, tra figli e nipoti, ha radunato nell'Abbazia venti Parker Bowles, compreso l'ex marito Andrew. Una decisione che non è andata giù neppure al principe William, anche lui ostile nell'inchinarsi alla matrigna: "Si nota che i principi del Galles si inchinano al sovrano. Ma non muovono un muscolo quando passa Camilla", spiega Bower che, a conferma del rancore, ricorda come William non abbia fatti neppure un accenno alla moglie del padre nel suo discorso per il grande concerto al castello di Windsor.

Camilla ha invitato la "rivale" di Kate

Kate avrebbe poi un altro motivo per essere furiosa con la suocera: pare, infatti, che sarebbe stata proprio lei a invitare a Palazzo Rose Hansbury, marchesa di Cholmondeley, che si dice abbia avuto un flirt con il principe William nel 2019. Re Carlo ha scelto il marito di Rose, il marchese di Cholmondeley, come Lord of Waiting, ruolo prestigioso non del tutto assimilabile con quello di consigliere personale, e Camilla, dal canto suo, ha accolto con tutti gli onori la moglie. La regina, insomma, torna a essere al centro dei rancori tra i membri della famiglia reale, sostenitrice anche dell'allontanamento tra il marito e Harry. "Quando il sovrano decide di tendere un ramoscello d'ulivo al figlio, Camilla gli ricorda tutte le cose orribili che Harry ha scritto in Spare sul suo conto" ha raccontato l'esperto reale Christopher Andersen, supportando la permanenza di un rancore che ha alcuna intenzione di allentare.