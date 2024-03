Kate, nuovi retroscena sulla foto: c'è un dettaglio che rivela il desiderio di divorzio

Basterebbe un video per smentire tutte le illazioni sul caso di Kate. E invece questo video non arriva. Continua a essere sotto attacco la royal family, con milioni di occhi puntati sulle foto ufficiali della principessa che lo staff reale sta diffondendo. Foto manipolate, finte, copiate da vecchi servizi fotografici: queste le accuse addossate alla famiglia, che starebbe così tentando di nascondere le reali condizioni di salute della moglie di William.

Ma adesso si fa strada una nuova ipotesi. L'occhio del pubblico cade infatti sulla mano dell'ultima foto di Kate. Ebbene, la principessa non indossa la fede all'anulare. È inevitabile che, in un momento così confuso, l'ulteriore sospetto che arriva a farsi spazio è quello del divorzio da William, sposato nel 2011 a Londra. Per quale ragione Kate non avrebbe infatti dovuto indossare l'anello? E a maggior ragione in un ritratto ufficiale, destinato proprio al pubblico e alla stampa? "La principessa sta per divorziare e ha voluto farlo sapere così", ipotizzano oggi gli appassionati di royal family. E non si può dar loro torto.

Insomma lo sconcerto del mondo continua a essere alto, nonostante nei giorni scorsi Kate abbia ammesso di aver manipolato lei stessa le proprie foto, ma solo per una passione che da tempo coltiva per la fotografia e l'editing digitale. Parole che non bastano a placare i sospetti. Perché Kensington Palace non rilascia '’originale della foto ritoccata? Perché non esiste? È un collage? "L'immagine del viso di Kate sarebbe stato copiato da un servizio realizzato per la rivista Vogue mesi fa", scrivono alcuni appassionati su X, diffondendo le immagini di quel vecchio servizio.

Spuntano i messaggi di Harry

Sembra intanto che Harry e Meghan, esperti di bufere mediatiche, abbiano inviato diversi messaggi di supporto a William e la moglie.

Sul caso è interventuo anche Simon Lewis, negli anni Novanta voluto da Elisabetta dopo la morte di Diana per sollevare la reputazione della royal family. Secondo la sua opinione, è probabile che l'errore si sia verificato perché la squadra attorno ai principi del Galles è nuova e dunque inesperta. In ogni caso anche per lui si tratta di "un problema non indifferente", di disattenzioni che vanno inevitabilmente a colpire la fiducia che gli inglesi e non solo ripongono nei reali.

Si tratta di complicazioni che arrivano in un momento già delicato: Kate convalescente dopo l'operazione, Carlo malato di cancro, la regina Camilla che si dice "stanca e desiderosa di una pausa" per via della fatica di tenere gli impegni pubblici sulle proprie spalle. William, erede al trono, non si è ancora pronunciato sulla vicenda.