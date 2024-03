Kate, lo scandalo si allarga: "Manipolate anche foto di Harry"

Ora, sotto i riflettori finiscono anche Harry e Meghan. È il tabloid The Sun a puntare il dito sulle abitudini della coppia che vive in California, ai margini della Royal Family. Il giornale, nella sua edizione online, passa in rassegna un repertorio ampio di foto che sarebbero state modificate in maniera evidente. Si comincia da un romantico scatto che ritrae Harry e Meghan su un prato, quando la coppia era in attesa della piccola Lilibet. Ebbene, il suggestivo salice sullo sfondo è stato aggiunto in un secondo momento da un fotografo amico della coppia, Misan Harriman: "È incredibile cosa si può fare con la tecnologia".

I 'detective' del Sun hanno scovato anche una cartolina natalizia del 2019 che risulta a dir poco sospetta. In primo piano c'è il piccolo Archie, ma la figura di Meghan non appare proprio naturale e i dubbi sulla manipolazione dei colori appaiono fondati. Bocciata anche la foto usata per una copertina di Time magazine nel 2021: in quel caso, notano i più maliziosi osservatori, Harry ha decisamente troppi capelli. Sembra intanto che proprio Harry e Meghan, duchi del Sussex, esperti di bufere mediatiche, abbiano inviato diversi messaggi di supporto a William e la moglie.