La famiglia reale al Trooping the Colour: cosa rivelano i labiali, dai rimproveri a Louis alla commozione di Carlo

La cerimonia del Trooping The Coolor che si è svolta sabato 15 giugno a Londra è stato tra gli eventi più commentati degli ultimi giorni. Merito dell'importanza del rito dalle origini antichissime, ma anche e soprattutto dell'atteso ritorno in pubblico della principessa Kate, accolta con immenso affetto dalla folla presente in strada come dagli utenti, felici di ritrovarla a distanza di mesi dal video con cui annunciò la malattia.

Uno dei momenti più commentati della cerimonia è stato quello in cui tutti i membri della famiglia reale si sono affacciati dal balcone di Buckigham Palace. Vari video circolati sui social hanno mostrato i protagonisti della scena - il principe William con i figli George, Louis, Charlotte, la moglie Kate, re Carlo III e la consorte Camilla - intenti a scambiarsi battute e brevi dialoghi che qualcuno ha provato a decifrare attraverso la lettura dei loro labiali.

Cosa si sono detti i reali sul balcone

Come già successo in passato, Louis, il terzogenito di William e Kate, ha divertito tutti per una dolcissima esuberanza che lo ha indotto a muoversi a ritmo di musica. Secondo Gaby Lane, esperta interpellata da The Sun, quando il piccolo si è voltato verso i genitori ha esclamato: "Papà, papà, papà, guarda tutti quei colori", trovando la risposta affermativa di William e il sorriso di mamma Kate. Un altro momento non passato inosservato è stato quello che ha visto protagonisti Charlotte e Louis, con la prima che avrebbe richiamato all'ordine il fratellino: "Metti giù le mani", gli avrebbe detto mentre risuonava l'inno nazionale. Secondo un'altra esperta, Nicola Hickling, contattata dal Mirror, la principessa Charlotte non avrebbe accolto bene l'idea di Louis di danzare e gli avrebbe intimato di stare fermo: "Devi smetterla. Guarda la parata". Louis avrebbe risposto con un secco "No" e Charlotte, ancora, "Fai quello che ti è stato detto" gli avrebbe detto ancora, ma il principino sarebbe rimasto fermo sulla sua posizione.

La telecamera ha inquadrato anche uno scambio di battute tra Carlo e Camilla mentre lasciavano Buckingham Palace in carrozza. Quest'anno il re, anche lui in cura per un cancro, ha partecipato alla cerimonia dalla carrozza Ascot Landau, invece che a cavallo come l'anno scorso. Secondo l'esperto Nicola Hinckley, il re avrebbe fatto una commossa confidenza alla moglie riguardo ai festeggiamenti: "Oh cielo, non so perché mi viene da piangere", sarebbero state le parole decifrate dal suo labiale.

How adorable was Princess Charlotte trying to wipe clean the windows to wave to the crowd she is AMAZING #TroopingtheColour pic.twitter.com/ydl5JH55Gk — Lee Hood (@Mofoman360) June 15, 2024

“Louis, hands down.”



Princess Charlotte bossing around her brothers will never not be funny 😂🤍#PrincessCharlotte#TroopingtheColour pic.twitter.com/cNDpOwWO2V — Prie 🧚🏻‍♀️ (@RoyalDelhiite) June 15, 2024

“Louis, hands down.”



Princess Charlotte bossing around her brothers will never not be funny 😂🤍#PrincessCharlotte#TroopingtheColour pic.twitter.com/cNDpOwWO2V — Prie 🧚🏻‍♀️ (@RoyalDelhiite) June 15, 2024