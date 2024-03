Kate e il cancro, il messaggio del fratello è commovente: "Scaleremo insieme anche questa montagna"

È forse il messaggio più bello arrivato per Kate Middleton dopo l'annuncio del cancro. Almeno pubblicamente. Parliamo di quanto scritto da James Middleton, fratello della principessa, che sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto dell'infanzia vissuta accanto alla sorella. Nella fotografia, i due sono immortalati durante una gita in montagna organizzata quando erano ancora bambini: "Nel corso degli anni, abbiamo scalato molte montagne insieme", si legge. "Come famiglia saliremo anche questa con te".

È un legame forte quello di Kate e James. Se oggi è lui a supportare lei, in passato è stata invece la principessa a stargli vicino quando l'uomo ha sofferto di depressione. Oltre alle sorelle Kate e Pippa, anche la passione per gli animali è stata importante affinché James ritrovasse la sua strada. Non a caso proprio di recente ha scritto una autobiografia, intitolata "Meet Ella", dedicata proprio al suo cane, "che gli ha salvato la vita". Con lui nel suo percorso anche la moglie Alizée Thevenet, sposata nel 2021.

L'annuncio della malattia di Kate è arrivata ieri sera dopo settimane di indiscrezioni e complottismo circa il suo stato di salute. "Ho un tumore", ha rivelato Kate senza specificare quale sia il tipo di cancro per cui ha iniziato un percorso di chemioterapia preventivo. Mentre annunciava alla Gran Bretagna, e a tutto il mondo, di essere malata, la principessa ha voluto ringraziare tutto l'affetto che le sta arrivando dal mondo intero.