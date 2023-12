"Ho un tumore ai polmoni. E non ho mai fumato una sigaretta": il video dell'attrice Kate Micucci

Kate Micucci è stata operata per un tumore ai polmoni. L'attrice 43enne, interprete di Lucy nella popolare serie Big Bang Theory, ha raccontato su TikTok della diagnosi ricevuta e dell'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta per rimuovere il cancro. "È davvero strano perché non ho mai fumato una sigaretta in vita mia, è stato una sorpresa", ha spiegato nel video girato in ospedale: "La buonissima notizia è che lo hanno scoperto subito e lo hanno rimosso, quindi ora sto bene. Devo dire che è stato un viaggio impegnativo e probabilmente mi ci vorrà qualche settimana per riprendermi, ma tornerò come prima".

Kate Micucci è diventata popolare grazie ai suoi ruoli in due serie di successo, The Big Bang Theory, appunto, e Scrubs- Medici ai primi ferri dove era Stephanie Gooch nell'ottava e nella non stagione. In American Horror Story, inoltre, ha recitato nei panni della First Lady Jaqueline Kennedy.