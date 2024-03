Dov'è Kate Middleton? Arrivano gli aggiornamenti di Kensington Palace

Kensington Palace torna a farsi sentire per aggiornare sulla principessa Kate Middleton, al centro della massima attenzione dopo le ben note vicende che, dal delicato intervento all'addome all'ultimo video che l'ha mostrata finalmente in piedi, hanno acceso un faro su tutta la famiglia reale. "La Principessa del Galles sta lavorando da casa al suo progetto per migliorare la vita dei bambini", ha fatto sapere al Telegraph un portavoce dell'ufficio stampa dei Galles, facendo riferimento al progetto sull'infanzia Shaping Us, fortemente voluto dalla principessa per migliorare la vita delle persone mediante una particolare attenzione allo sviluppo sociale e cognitivo nei primi cinque anni di vita dei bambini, il periodo più importante secondo i neuropsichiatri infantili.

Inoltre Kensington Palace ha confermato che Kate, "mentre tornava alla vita normale dopo l’intervento chirurgico addominale, è stata tenuta aggiornata sul progetto finanziato dalla Princess's Royal Foundation (fondazione che fa capo ai principi di Galles, ndr), i cui risultati sono stati pubblicati e sarebbero straordinariamente positivi". La principessa, quindi, avrebbe ripreso a lavorare pur continuando la convalescenza nell'Adelaide Cottage a Windsor.

L'annuncio sembra andare nella direzione di fornire una maggiore comunicazione riguardo alle condizioni di salute della futura regina, da più parti considerata lacunosa alla luce della serietà di un'operazione chirurgica per motivi non specificati. Intanto almeno tre sarebbero gli impiegati dello staff della London Clinic sospesi dopo i tentativi di accedere alla cartella clinica della principessa che è stata operata lì a gennaio.