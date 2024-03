"Continue pressioni a Palazzo per Kate Middleton: potrebbe presto arrivare un annuncio"

Tutti i riflettori sono puntati su Kate Middleton e la famiglia reale. Mai come in questo periodo gli spostamenti e i silenzi, ma anche i pettegolezzi, sulla royal family interessano il mondo intero. Quella della principessa doveva essere una convalescenza tranquilla, dopo l'intervento di gennaio all'addome, ma la decisione di pubblicare la foto da lei ritoccata ha scatenato un vero e proprio caso mediatico: tanto che Kensington Palace non è più considerato una fonte attendibile.

Lo storico reale Hugo Vickers al The Sun ha rivelato che ci sarà sempre "più pressione" sulla famiglia reale tanto più a lungo Kensington Palace ritarderà un qualsiasi tipo di annuncio. "È stato davvero spiacevole quello che è successo la scorsa settimana, ma credo che la simpatia nei suoi confronti ci sia assolutamente", ha aggiunto l'esperto. Intanto Kate è stata avvistata fuori dalla sua residenza di Adelaide Cottage a Windsor insieme al marito William mentre facevano la spesa al loro negozio preferito. "C'è stata molta pressione su Kensington Palace, e immagino che più a lungo aspetteranno, più la pressione aumenterà", ha ribadito.

Le indiscrezioni sulla malattia della principessa

Fonti di Palazzo hanno riferito al Sunday Times che Kate è desiderosa di parlare della sua battaglia per la salute, ma solo quando tornerà ai suoi impegni ufficiali, quindi dopo Pasqua. Un amico dei reali avrebbe riferito che "Lei e William sono più aperti quando interagiscono con il pubblico" e che i due sono "scossi" dall'isteria che si è creata online riguardo alla salute della principessa. I coniugi sarebbero pronti a parlare, ma lo faranno solo quando saranno pronti.