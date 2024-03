Sarah Ferguson, che ha affrontato il cancro, scrive a Kate Middleton: il messaggio social

Il messaggio di Sarah Ferguson per Kate Middleton non è passato inosservato tra i milioni di pensieri che continuano ad arrivare dopo il video con cui la principessa di Galles ha annunciato la malattia. La stessa duchessa di York, infatti - ex moglie del principe Andrea, zio di William - si è sottoposta a delle cure per un cancro alla pelle, diagnosticato a qualche mese dalla rimozione di un altro tumore al seno. Ed è per questo che il suo post appare ancor più carico di significato alla luce della situazione che la accomuna alla principessa a cui ha espresso tutta la sua ammirazione.

"Tutti i miei pensieri e le mie preghiere sono rivolti alla principessa del Galles mentre inizia il trattamento", ha scritto la duchessa di York su Instagram: "So che sarà circondata dall'amore della sua famiglia e che tutti pregano per il miglior risultato. Essendo una persona che negli ultimi mesi ha affrontato le proprie battaglie contro il cancro, sono piena di ammirazione per il modo in cui ha parlato pubblicamente della sua diagnosi e so che questo farà un enorme bene per aumentare la consapevolezza. Mi auguro che ora avrà tempo, spazio e privacy per guarire".

La scorsa estate Sarah Ferguson ha subito una mastectomia e un intervento di chirurgia ricostruttiva. Dopo re Carlo e la principessa Kate Middleton, Ferguson è il terzo membro della famiglia reale ad aver annunciato di doversi sottoporre a una procedura medica: "Un'altra diagnosi di cancro è stata uno shock" aveva scritto sui social a gennaio, "Sono comunque di buonumore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno". Intanto Kate e William si sono totalmente ritirati a vita privata per affrontare con la dovuta serenità le cure contro il cancro. I principi "sono estremamente commossi dal calore e dal sostegno del pubblico e sono grati per la comprensione della loro richiesta di privacy in questo momento", ha fatto sapere Kenington Palace. Dunque privacy e niente uscite pubbliche famigliari, almeno per ora: i principi e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis non saranno presenti alla tradizionale messa di Pasqua con la famiglia reale.