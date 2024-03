Messaggi da tutto il mondo per Kate Middleton dopo l'annuncio del tumore

Un annuncio inaspettato quello di Kate Middleton. La principessa del Galles ha infatti rivelato di essere attualmente in cura per prevenire una recidiva tumorale. Sono migliaia e migliaia i messaggi e gli auguri di pronta guarigione che possono essere letti sotto al video pubblicato dal profilo ufficiale di Kensington Palace, ma altrettanti sono quelli delle istituzioni. La Reuters, agenzia di stampa britannica rivela che Re Carlo è molto orgoglioso di Kate per coraggio che ha mostrato parlando.

Il premier britannico Rishi Sunak, ad esempio, ha lodato la principessa per il coraggio che ha avuto nel raccontare pubblicamente la malattia: "I miei pensieri vanno alla Principessa del Galles, al Principe del Galles, alla famiglia reale e in particolare ai tre figli in questo momento difficile. La Principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre prosegue la sua guarigione. Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione oggi. Nelle ultime settimane è stata sottoposta ad un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social media". "Quando si tratta di questioni di salute - ha aggiunto il premier -, come per tutti gli altri, le deve essere garantita la privacy per concentrarsi sulle cure e stare con la sua famiglia. So di parlare a nome dell'intero Paese nell'augurarle una guarigione completa e rapida e attendo di vederla di nuovo in azione quando sarà pronta".

La Casa Bianca esprime vicinanza alla principessa del Galles, Kate Middleton, dopo l'annuncio della sua malattia. "I nostri pensieri sono con lei", si legge in una nota. Sotto il video sono molti i messaggi indirizzati alla principessa: "Ti adoriamo e adoriamo la tua famiglia, siamo con te in ogni passo di questo percorso", qualcuno scrive a Kate, "Inviamo a te e alla tua famiglia amore e forza", e ancora "Mi spezza il cuore, si legge ancora, spero che presto starai bene".