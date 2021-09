Kate paparazzata con i figli (e senza scorta) in cartoleria: il principino George paga con la "mancetta"

Difficile cogliere Kate Middleton in un momento di vita comune a tante altre mamme che si aggirano per i negozi insieme ai figli per acquistare l’occorrente, in vista dell’inizio dell’anno scolastico. Straordinari, perciò, appaiono gli scatti pubblicati dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 15 settembre, che mostrano proprio la duchessa di Cambridge durante il momento di assoluta informalità.

La consorte del futuro re d'Inghilterra ha accompagnato i figli a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, senza scorta (che è rimasta a distanza). Kate Middleton che cerca di far vivere ai figli una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei, ha poi voluto che fosse proprio George a pagare la piccola spesa (matite colorate e gomme profumate per lui e per la sorellina) con i soldi della "mancetta" settimanale che lei e William gli danno, infrangendo così la prima regola di tutte le Case reali del mondo, ovvero quella secondo cui i principi di sangue non portino soldi in tasca e non paghino mai.

Kate Middleton è apparsa sorridente e in splendida forma nel suo leggero e semplice abito a fiori, portato con i sandali bassi, a smentire così le voci che si sono rincorse in questi giorni su una sua possibile quarta gravidanza.