"Kate Middleton è stata in coma per complicazioni". L'indiscrezione che ha fatto infuriare il Palazzo reale

Stanno facendo il giro del mondo le dichiarazioni della giornalista spagnola, esperta di reali, Concha Calleja. La reporter reale, in un programma tv sulla rete spagnola Fiesta, ha rivelato che una fonte molto vicina ai reali le avrebbe rilasciato informazioni fondamentali sul decorso post operatorio di Kate Middleton.

"I medici hanno dovuto agire rapidamente per salvarle la vita", ha riferito Calleja, aggiungendo anche che il team dei medici sarebbe ricorso anche un coma indotto e all'intubazione della principessa del Galles. Il tutto si sarebbe rivelato necessario poiché "ci sono state complicazioni gravi e inattese, perché l'operazione era andata bene, ma il periodo postoperatorio non è andato altrettanto bene", ha spiegato la giornalista. La guarigione di Middleton "probabilmente richiederà un po' di assistenza, e non mi riferisco solo a quella offerta dalla sua famiglia... Praticamente è stato allestito un intero ospedale nella loro casa a Windsor". La presunta fonte avrebbe anche rivelato che Kate sarebbe stata portata in ospedale per la prima volta il 28 dicembre e che già allora sarebbe stata ricoverata nel nosocomio per alcuni giorni: "Aveva cominciato a sentirsi male, non per la prima volta".

La replica del Palazzo reale

"È una totale sciocchezza". Questa sarebbe la prima risposta del Palazzo reale, riporta The Telegraph. "Quella giornalista non ha fatto alcun tentativo per verificare la veridicità di quanto racconta. È tutto totalmente inventato, non è assolutamente così", così le notizie etichettate come "bugie" sarebbero state smentite dai funzionari reali che sarebbero anche molto infastiditi per queste speculazioni sulla principessa.

La storia sta facendo il giro del mondo dando molta visibilità a quello che già è il canale più visto in Spagna da 13 anni, Fiesta, noto per i suoi programmi di gossip, e rendendo queste supposizioni in merito alla salute della principessa virali. Giornali spagnoli come El Confidencial, La Vanguardia e La Razon concedono il beneficio del dubbio a Calleja, che afferma di aver ottenuto le informazioni da un aiutante della casa reale "in via del tutto confidenziale" e che ora rischia di essere querelata dai legali dei principi di Galles. L'assoluto riserbo sulle condizioni di salute e soprattutto sulle motivazioni dell'intervento da giorni facilitano il moltiplicarsi di speculazioni riguardo alla salute della moglie di William.

Il ritorno a casa di Kate Middleton

Intanto però la principessa è tornata a casa dopo due settimane di ricovero in clinica e ha così potuto riabbracciare i suoi tre bambini: George, 10 anni, Charlotte, 8 e Louis, 5. I bimbi non erano mai andati a trovarla alla London Clinic di Marylebone, né erano mai stati separati così a lungo dalla madre che adesso, finalmente a casa, può affrontare la riabilitazione necessaria per recuperare al meglio le forze. Ricoverata il 16 gennaio, la principessa del Galles ha lasciato la clinica da un'uscita secondaria, senza farsi notare dai media. Probabilmente è stato William ad andare a prenderla in auto per portarla nella loro residenza dell'Adelaide Cottage, una villa con quattro stanze nel parco del castello di Windsor.