Come sta Kate Middleton, le ultime indiscrezioni preoccupano: "È dimagrita 15 kg"

La ripresa di Kate Middleton sembra essere ancora lontana stando alle ultime indiscrezioni sulle sue attuali condizioni di salute. La principessa del Galles e moglie di William, futuro re del Regno Unito, infatti, non sta vivendo un bel periodo ed è alle prese con una dura e lunga convalescenza, prima per l'operazione all'addome subita a gennaio 2024 e poi per la cura del tumore che le è stato diagnosticato di recente e a causa del quale è stata costretta a sottoporsi a una chemioterapia preventiva.

Sono passati appena due mesi dall'annuncio ufficiale di Kate Middleton, attraverso un video intenso e onesto, della sua malattia e della chemioterapia che avrebbe dovuto affrontare. Da quel momento tutto tace a Kensington Palace che, però, ha fatto sapere nei giorni scorsi che non è prevista una data ufficiale di ritorno di Kate agli impegni pubblici da principessa. Questa notizia ha allarmato tutti, sia lo staff della famiglia reale che il popolo affezionatissimo alla figura di Kate, tra le più amate dei reali inglesi e dai tabloid sono iniziate a puntare un po' di indiscrezioni non troppo rassicuranti sulla salute della principessa.

Kate Middleton, le condizioni di salute preoccupanti dopo la chemioterapia

Secondo quanto hanno riportato i giornali inglesi, stando alle dichiarazioni delle fonti interne alla famiglia reale, le condizioni di salute della principessa Kate sarebbero particolarmente preoccupanti a causa di un forte dimagrimento della moglie di William post trattamenti. A parlare nel dettaglio di come starebbe Kate è il National Enquirer che ha accennato a forti nausee post chemioterapia, una grande spossatezza fisica e non solo.

Kate avrebbe anche iniziato a perdere i capelli, come accade di consueto in questo tipo di trattamenti e starebbe subendo un fortissimo dimagrimento. Secondo quanto riportato Kate avrebbe perso ben 15 kg dall'inizio del trattamento ed essendo lei già particolarmente magra questo calo di peso drastico ha provocato una fortissima preoccupazione.

Al fianco della principessa c'è sempre suo marito William che ha cancellato un recente appuntamento di lavoro per stare con la moglie e cercare di tenere in piedi un equilibrio delicatissimo in famiglia per far soffrire il meno possibile i loro tre bambini George, Charlotte e Louis. Secondo le voci vicine al palazzo reale, però, la situazione è sempre più difficile da gestire per i futuri re e regina del Regno Unito e noi non possiamo che augurare loro di passare il più in fretta possibile questo momento buio.